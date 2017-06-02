Канцлер Австрии рассказал, во сколько стране обходятся санкции против России

Санкции в отношении России крайне невыгодны Австрии. Они обходятся Вене почти в 0,3% ВВП, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление канцлера страны Кристиана Керна.

«Австрия страдает от этого. В связи с этим мы считаем, что нам необходимо усиленное взаимодействие в этом отношении, чтобы создать перспективу будущего, которая будет основываться на сотрудничестве», — сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам Керна, у Европы по данному вопросу сформирована общая позиция. «Эти санкции обсуждаются, будет дискуссия по поводу их продления. Роль Австрии в данных рамках – участвовать в происходящем», — сказал он, отметив, что вопрос про санкции «щекотливый».