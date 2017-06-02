Кудрин сообщил об отсутствии планов возвращаться в правительство

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-глава Минфина России Алексей Кудрин заявил, что пока не планирует возвращаться в правительство.

«Я пока эксперт, работаю над стратегией. Никаких других назначений пока не планирую», - сказал Кудрин журналистам на ПМЭФ-2017, отвечая на вопрос, планирует ли он вернуться в правительство.

Также он рассказал, что президент Владимир Путин пока не давал оценку стратегии развития России с 2018 по 2024 г., подготовленной ЦСР. «Пока никаких окончательных оценок не было», - сказал он.

«Программа только начинает свою работу. Будет серия совещаний президента», - отметил он. 30 мая Кудрин официально передал президенту России экономическую программу развития страны. Как заявил Кудрин журналистам по итогам экономического совещания у президента, ЦСР, в частности, предлагает не повышать фискальную нагрузку на экономику в течение шести лет и повысить пенсионный возраст. При этом он подчеркнул, что тема с пенсионным возрастом не обсуждалась на совещании во вторник.

Кудрин сообщил, что в ходе совещания Путин заявил о том, что готов рассматривать предложения от всех команд и в ближайшие два месяца проведет ряд совещаний по разным вопросам, в том числе по тематике фискальной нагрузки. Глава совета фонда ЦСР добавил, что пока не установлены сроки принятия единого документа по развитию страны, какие-то решения, по его мнению, могут быть до выборов, а какие-то будут приняты уже после выборов 2018 г.