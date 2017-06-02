Полтавченко: и. о. директора Исаакиевского собора останется Вовненко

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Ирада Вовненко остается и. о. директора Исаакиевского собора. «Ирада Вовненко была назначена исполняющей обязанности директора Исаакиевского собора. Нет смысла пересматривать это решение, она остается исполняющей обязанности», - сказал он «Ведомостям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).

Ранее «Фонтанка» сообщила о том, что Полтавченко поручил кадровой службе Смольного срочно подыскать замену Вовненко, которая была назначена на эту должность два дня назад. Пресс-секретарь Полтавченко опроверг эту информацию. Однако сама Вовненко сначала заявила, что пишет заявление об уходе, но позднее отказалась от своих слов.