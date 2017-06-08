Коми рассказал о реакции на решение Трампа о его увольнении

Бывший директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США в четверг заявил, что пришел в замешательство от решения президента США Дональда Трампа уволить его.

«Я понимал, что президент может уволить меня по любой причине или без причины совсем», - заявил Коми.

Тем не менее он отметил, что когда узнал о своем отстранении от должности из новостей по телевидению, то был удивлен. По словам Коми, Трамп неоднократно говорил ему, что доволен его работой.

«Я был в замешательстве, когда увидел по телевидению, как президент говорил, что уволил меня из-за "российского расследования», - заявил экс-глава ФБР.

Коми подтвердил, что не считает, что Трамп призывал его отказаться от расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы. При этом, по его словам, у него нет сомнений относительно того, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в США.

Он также заявил, что не обладает информацией о том, что возможное российское вмешательство привело к фальсификации бюллетеней на президентских выборах в США.

Под руководством Коми ФБР расследовало дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 г. После того как Дональд Трамп неожиданно уволил Коми 9 мая, стало известно, что ранее президент просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, недолго проработавшего советником Трампа по национальной безопасности. Это может быть квалифицировано как препятствование правосудию.