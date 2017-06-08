Экс-директор ФБР: Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США

«Россия пыталась повлиять на то, как мы думаем, как голосуем, как действуем», в ходе кампании по выборам президента США в 2016 г., заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Ее вмешательство он назвал «серьезным делом», поскольку американцы могут яростно спорить друг с другом по самым разным вопросам, но вне зависимости от своих политических предпочтений они хотят, чтобы никто со стороны не вмешивался в то, как работает их демократическая система. Вмешательство России, по уверению Коми, носит долгосрочный характер. В прошлом году она сильно активизировала свои действия в этом направлении и продолжит вмешиваться во внутренние дела США, заявил Коми.