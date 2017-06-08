Суд оставил под арестом бывшего владельца «Павловскгранита»

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу на арест бывшего владельца крупнейшего в Европе производителя гранитного щебня – «Павловскгранита» – Сергея Пойманова. «Апелляционная жалоба на избрание меры пресечения в отношении Пойманова Сергея Петровича, рассмотренная Московским городским судом 6 июня 2017 г., была оставлена без изменения», — сообщили RNS в суде.

Пойманов был арестован 23 мая Пресненским райсудом, сообщал ранее «Коммерсантъ», ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). Как отмечало издание, следствие считает, что из-за действий Пойманова из-под контроля крупнейших кредиторов предприятия — Сбербанка и «Сбербанк капитала» — были выведены активы на сумму 930 млн руб.

«Ущерб, который указан в обвинении, на самом деле отсутствует. 760 млн руб. из 930 млн руб. — это стоимость 29,46% акций компании "Павловскгранит", которая находилась в собственности PNH Limited, а "Павловскгранит-инвест" являлась 100%-ным акционером PNH Limited. Инкриминируют то, что за счет увеличения уставного капитала доля "Павловскгранит-инвеста" в PNH Limited была размыта, в связи с чем основному кредитору был причинен ущерб», — говорил адвокат Пойманова Дмитрий Фомичев.

Представитель бизнесмена отметил, что в октябре 2016 г. акции были списаны во внесудебном порядке компанией «Атлантик», которая является правопреемником «Сбербанк капитала». Адвокат добавил, что Пойманову инкриминируют продажу 150 железнодорожных вагонов: сумма сделки оценивалась в 257,3 млн руб., однако из-за того, что оплата пришла не полностью, «предприятие лишилось имущества еще на сумму 170 млн руб.».