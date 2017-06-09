У здания Госдумы проходит стихийная акция против реновации

В Москве у здания Госдумы проходит стихийная акция против программы реновации. «Московский активист» на странице в Facebook ведет прямую трансляцию. Сегодня в Госдуме проходит второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве. Участники акции хотят лично обратиться к депутатам.

По оценкам журналистов, в акции принимают участие около 150 человек.

К Госдуме приехало около десяти сотрудников ОМОНа, они попросили активистов разойтись. В ответ участники акции начали петь гимн Москвы и выкрикивать лозунги «Это наш город» и «Собянина в отставку».

Полиция начала задерживать участников акции, сообщает «Русская служба ВВС». По ее данным, задержан глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Также были задержаны еще как минимум два активиста. «Дождь» сообщает о задержании члена партии «Яблоко» Антона Антонова-Овсеенко.

Накануне на станице в Facebook «Москвичи против сноса» появилось сообщение с призывом прийти на пикет.