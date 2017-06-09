Митрохин рассказал о своем задержании на акции против реновации

Главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали на стихийной акции, которая проходит сегодня возле здания Госдумы. «Меня забрали вместе с Антоном Антоновым-Овсеенко. Но протест продолжается. Примерно 300 человек. Час назад пытались забрать женщину, но мы не дали ее забрать», — сказал Митрохин РБК. На пикете он заявил, что реновация — «произвол» по отношению к москвичам.

Сегодня в Госдуме проходит второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве. У здания Госдумы собралось, по разным данным, от 100 до 300 человек, которые выступают против сноса пятиэтажек в Москве.

К Госдуме приехало около десяти сотрудников ОМОНа, они попросили активистов разойтись. В ответ участники акции начали петь гимн Москвы и выкрикивать лозунги «Это наш город» и «Собянина в отставку».