Экс-директор ФСИН Реймер приговорен к восьми годам общего режима

Экс-директор ФСИН Александр Реймер приговорен к восьми годам колонии общего режима и выплате 800 000 руб. штрафа за мошенничество. Как передает «Интерфакс», такой приговор вынесла судья Замоскворецкого суда Москвы Елена Аверченко. Бывший чиновник признан виновным по делу о о хищении 1,3 млрд руб. при закупке для ФСИН электронных браслетов по завышенным ценам. Днем ранее судья начала оглашать обвинительный приговор в отношении Реймера, его бывшего заместителя Николая Криволапова и директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» (ФГУП ЦИТОС) Виктора Определенова.

Криволапов приговорен к пяти годам восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 600 000 руб. Он признан виновным в мошенничестве и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Определенов приговорен к шести годам колонии и штрафу в 700 000 руб.

Защита обжалует приговор, сказал агентству «Москва» адвокат Владимир Жеребенков. Обвинение приговором довольно, сказала прокурор Ирина Шеленцова.

Александр Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 г. Проверки закупок электронных браслетов ведомством начались в конце 2012 г., уже после его отставки. В марте 2015 г. Реймер был арестован после вызова на допрос в СКР по этому делу. В суде рассмотрение дела началось в августе 2016 г.

По версии следствия, в 2010-2012 гг. осужденные обвиняемые мошенническим путем похитили из государственной казны бюджетные средства, выделенные ФСИН для закупки электронных браслетов. Как сообщал СКР, стационарное контрольное устройство слежения за осужденным, которое стоило 19 000 руб., закупалось за 108 000 руб., сам браслет, который также стоил 19 999 руб. – за 128 000 руб. Закупки проводились у ООО «НПФ "Мета"». По версии следствия, за помощь в хищении Реймер получил от гендиректора этой компании Николая Мартынова более 140 млн руб. наличными.

При этом была создана схема, по которой подконтрольное фигурантам дела ФГУП ЦИТОС, с которым были заключены госконтракты на более чем 3,3 млрд руб., реализовывало электронные браслеты по завышенным в несколько раз ценам, несмотря на то что не имело производственного оборудования, зданий, сооружений для размещения производственных мощностей для законченного цикла производства устройств. В результате на счетах самарского филиала предприятия оказалось более 2 млрд руб., из них 1,2 млрд руб. было похищено.

Дело Мартынова было выделено в отдельное производство, он пошел на сделку со следствием и получил три года и восемь месяцев колонии общего режима и штраф в 500 000 руб.