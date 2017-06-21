Луанда признана самым дорогим городом мира для иностранцев

Самым дорогим городом мира для проживания иностранцев в 2017 г. стала Луанда, столица Анголы, которая обошла лидировавший в прошлом году Гонконг, свидетельствует исследование консалтинговой группы Mercer Human Resource.

Луанда до прошлого года лидировала в рейтинге Mercer три года подряд, и ее возврат на первую строчку списка обусловлен высокими ценами различных товаров, а также затратами, связанными с обеспечением безопасности, отмечается в докладе Mercer.

Гонконг переместился на вторую позицию в рэнкинге, третье место занял Токио (5-е место годом ранее), четвертое - Цюрих (3-е место годом ранее), пятое - Сингапур (4-е место годом ранее).

В десятку самых дорогих для иностранцев городов мира вошли также Сеул, Женева, Шанхай, Нью-Йорк и Берн.

Москва поднялась в рейтинге сразу на 53 позиции, переместившись на 14-е место с 67-го, Санкт-Петербург - на 116 позиций, переместившись на 36-е место со 152-го. Такую динамику эксперты связывают с укреплением рубля относительно доллара США, повысившим стоимость товаров и услуг в России.

Тем временем Лондон опустился в рейтинге на 13 позиций - на 30-е место - в результате ослабления фунта стерлингов относительно американской валюты из-за решения Великобритании о выходе из Евросоюза.

Париж занял 62-ю позицию в списке, опустившись на 18 позиций.

Самыми недорогими городами для проживания иностранцев в этом году являются столица Македонии Скопье, а также Бишкек и Тунис.