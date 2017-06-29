Навальный и ФБК обжаловали решение суда по иску Усманова

Адвокаты Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обжаловали решение Люблинского суда по иску бизнесмена Алишера Усманова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Это «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь районного суда Людмила Морозова. Дата рассмотрения этой апелляции в Мосгорсуде еще не назначена.

Люблинский суд 31 мая потребовал опровергнуть ряд высказываний Навального об Усманове и удалить из интернета фильм-расследование «Он вам не Димон» о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, как говорил сам политик и добавлял, что удалять фильм из сети не собирается. Представители Усманова возражали, что речь идет об удалении только сведений, не соответствующих действительности, и требовали опубликовать опровержения на сайтах оппозиционера и ФБК, канале в YouTube и в Facebook.

Из полного текста решения суда следовало, что ответчики обязаны удалить признанные судом «не соответствующими действительности и порочащими сведения о том, что "Усманов А. Б. дал взятку Д. А. Медведеву путем пожертвования земельного участка с постройками в селе Знаменское фонду "Соцгоспроект", Усманов А. Б. осуществляет цензуру в издательском доме "Коммерсантъ", Усманов А. Б. дал взятку И. И. Шувалову», Усманов А. Б. является преступником, давал взятки Д. А. Медведеву и другим российским чиновникам, похитил советские горно-обогатительные комбинаты и недоплачивает налоги». На удаление этих сведений отводится 10 дней с момента вступления решения в силу. Опровержение должно оставаться на этих же ресурсах в течение как минимум трех месяцев.