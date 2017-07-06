Посольство назвало похищением выдачу россиянина Латвией в США

Российское посольство в США требует безусловного соблюдения законных прав и интересов гражданина России Юрия Мартышева, которого на прошлой неделе Латвия выдала Америке. Сейчас Мартышев находится в тюрьме в Александрии (Виргиния). Это ТАСС рассказали в посольстве. По предварительным данным, его подозревают в кибермошенничестве и похищении личной информации владельцев банковских карт. В посольстве считают его арест «очередным случаем похищения российского гражданина американскими властями».

Мартышеву оказывается «консульская помощь и иное содействие», заверил собеседник ТАСС. С арестованным уже поговорили по телефону, скоро дипломаты посетят его в центре предварительного заключения. Также посольство держит связь с родственниками арестованного.