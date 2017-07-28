Законопроект о санкциях против России одобрен сенатом

Сенат США одобрил законопроект, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и КНДР, сообщает Reuters. За документ проголосовали 98 сенаторов, против – 2. При первом голосовании, когда законопроект был внесен в палату, результат был аналогичный. В палате представителей его поддержали 419 депутатов, против высказались лишь трое.

Законопроект ограничивает максимальный размер инвестиций в нефтегазовые проекты, допускает введение персональных санкций для тех, кого власти США сочтут причастным к кибератакам, коррупции и нарушению прав человека. В документе сохранено неудобное для Белого дома положение, лишающее президента США Дональда Трампа самостоятельно принимать решение об облегчении или отмене санкций. Соответствующая инициатива, в соответствии с законопроектом, должна быть рассмотрена конгрессменами в течение 30 дней.

Сенаторы загнали Трампа в угол, отмечает агентство. Теперь он будет вынужден или занять более жесткую линию по отношению к Москве, или наложить на документ вето, чем вызвать недовольство своей Республиканской партии. Впрочем, для преодоления президентского вето конгрессменам необходимо набрать по две трети голосов в каждой из палат, что, судя по проявленной поддержке законопроекта, вполне реально.

Накануне президент России Владимир Путин дал понять, что Москва ответит на санкции, поскольку «невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство».