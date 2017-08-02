Песков: достоверные данные о потерях российских военных в Сирии предоставляет только Минобороны

Достоверные данные о потерях российских военных в Сирии поступают только по линии Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что именно данные Минобороны являются официальными. «Если есть какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее, то это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения», - добавил Песков.

По словам Пескова, Кремль не видит оснований для перепроверки данных Минобороны о жертвах среди россиян из-за сообщений СМИ.

Ранее Reuters сообщило о резком росте потерь ВС России в Сирии в 2017 г. Агентство напоминает, что Минобороны сообщило о гибели 10 российских военных с начала года. По собственным подсчетам Reuters, в Сирии в 2017 г. погибли не менее 40 россиян, а за предшествующие 15 месяцев - не менее 36.