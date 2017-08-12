Балтийский флот почтил память моряков, погибших на подлодке «Курск»

На Балтийском флоте прошли памятные мероприятия, посвященные 17-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск», сообщили в пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту. На кораблях и в частях были приспущены флаги, проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков.

В Калининграде памятные мероприятия прошли в филиале Военно-морской академии в Калининграде. Пятеро выпускников нынешнего филиала проходили службу на «Курске» и погибли при исполнении воинского долга. В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров- выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море - капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.

Почтить память погибших моряков пришли представители командования Балтийским флотом, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников. «Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников института. Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию», - отмечается в сообщении.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 г. во время учений. Погибли все 118 человек экипажа.