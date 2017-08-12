Президент Франции призвал все стороны избегать эскалации северокорейского кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня призвал все стороны избегать эскалации кризиса вокруг КНДР. «Президент республики заверяет союзников и партнеров Франции в регионе [в Азии], что солидарен с ними. Кроме того, он призывает всех проявить ответственность и избегать усиления напряженности», - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В документе отмечается, что президент Франции «обеспокоен усилением ядерной и баллистической угрозы КНДР. Это угроза миру и международной безопасности». Макрон напомнил, что Париж призывает КНДР полностью отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.

Сегодня же председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал последнего проявлять сдержанность и не провоцировать усиление напряженности на Корейском полуострове.