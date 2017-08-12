Трамп: США готовы к любым шагам для ликвидации ядерной угрозы КНДР

США вместе с союзниками готовы применить весь спектр дипломатических, экономических и военных мер для того, чтобы покончить с ядерной угрозой со стороны КНДР. В этом Дональд Трамп заверил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора, о котором сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп и президент Макрон выразили приверженность совместным действиям с союзниками и партнерами по поддержанию режима санкций ООН и денуклеаризации Корейского полуострова», - говорится в сообщении.