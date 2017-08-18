В связи с терактами в Каталонии задержан третий подозреваемый

Полиция Каталонии задержала третьего подозреваемого по делу о терактах в Барселоне и Камбрильсе. Как пишет El Pais, это начальник полиции Жоаким Форн заявил в интервью Rac1. Подозреваемый был задержан утром в пятницу в Риполле.

В Риполле вечером в четверг был задержан гражданин Марокко Дрисс Укабир, по документам которого был взят в прокат белый фургон, давивший людей в Барселоне. Сообщалось, что он сам явился в полицию с жалобой, что у него украли документы. Пока он задержан. У него есть право проживать в Испании, ранее он жил в Марселе. В связях с террористами или в чрезмерной радикализации он не был замечен.

Еще один подозреваемый был задержан в Альканаре, где утром в четверг произошел взрыв в жилом доме. Этот взрыв полиция связывает с последовавшими терактами, точно не объясняя эту связь.

Водитель фургона, давивший людей на Рамбле, пока не пойман.