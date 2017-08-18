Bloomberg узнал о встречах Романа Абрамовича и Джареда Кушнера

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер несколько раз виделся с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, всего таких встреч было три или четыре, сообщает Bloomberg. Информация об этом указана в специальной форме допуска SF-86, которую заполняют все сотрудники в Белом доме. В анкете указывается, были ли у анкетируемого или его супруга либо сожителя «близкие и/или продолжающиеся контакты с иностранным гражданином за последние семь лет», связывают ли их «привязанность, влияние или общие интересы». Об этом агентству рассказал источник, знакомый с документами.

Одна из таких встреч состоялась в 2014 г., когда Джаред Кушнер и Иванка Трамп приехали в Россию на четыре дня по приглашению Дарьи Жуковой, супруги Абрамовича (в начале августа Жукова и Абрамович подали заявление о разводе). Они присутствовали на вечере сбора средств для Еврейского музея. Иванка Трамп 5 февраля 2014 г. опубликовала в Instagram и поблагодарила Жукову за «четыре незабываемых дня в России».

О дружбе Иванки Трамп и Дарьи Жуковой ранее сообщал The Bell. Источник издания предполагал, что именно Жукова могла быть одной из тех, кто организует контакты российской администрации с окружением Трампа, однако в окружении Жуковой эту информацию отрицают.

По словам осведомленного источника Bloomberg, Кушнер и Абрамович никогда не встречались один на один или только со своими женами. Он также добавил, что нет никаких оснований полагать, что отношения супружеских пар были связаны с вмешательством России в выборы в США.