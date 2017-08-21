Площадь пожара в центре Ростова-на-Дону выросла до 6000 кв. м

Площадь пожара, охватившего частные дома в центре Ростова-на-Дону, к 14.00 мск достигла 6000 кв. м, сообщила пресс-служба Южного регионального центра МЧС. «Тушение пожара осложняется сильным ветром и высокой плотностью застройки», - сказали в пресс-службе.

По сообщению ГУ МЧС по Ростовской области, загорание началось в частном доме по адресу ул. Нижегородская, 33. Однако местные СМИ указывают на д. 50 по Чувашскому переулку в самом центре города. В жилых домах взрываются газовые баллоны, увеличивается группировка сил для тушения пожара.

Пожарные расчеты работают по повышенному рангу сложности (№ 4). Для тушения пожара привлечено более 100 человек и 21 единица техники. На 14.40 мск к тушению был привлечен пожарный вертолет Ми-8.