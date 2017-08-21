Зюганов призвал не расстраиваться из-за проблем с визами США

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал ожидаемым решение посольства США ограничить выдачу неиммиграционных виз для россиян. Как передает ТАСС, он считает, что не нужно расстраиваться на этот счет. С 21 августа посольство США начало отменять ранее назначенные собеседования, прекратило всю работу по выдаче виз до 1 сентября. С 1 сентября эту работу возобновит посольство в Москве, а генконсульства в регионах не смогут этим заниматься из-за сокращения персонала по требованию руководства России.

Лидер компартии полагает, что выдача виз будет восстановлена, когда дипломаты «разберутся». «Там у них [в США] своя вакханалия похлеще, чем у нас была в 1990-е годы. Нашлись там свои ухари, которые для того чтобы свалить Трампа, страну раскололи по горизонтали и по вертикали и довели дело до сноса памятников. Полное безумие, - добавил он. - Но, видимо, олигархия местная, глобалисты не щадят никого, лишь бы снова оказаться у кормила». Он напомнил, что США попытались ради этого «российскую тему раскрутить, но никаких доказательств вмешательства не нашли». «Так вот теперь новую раскрутили», - заключил Зюганов.