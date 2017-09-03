Шеф Пентагона доложил президенту США обо всех силовых вариантах решения проблемы КНДР

Президент США потребовал проинформировать его обо всех силовых вариантах решения северокорейской проблемы, сообщает Associated Press со ссылкой на министра обороны Джеймса Мэттиса. «Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или территории наших союзников, встретит военный ответ — одновременно массивный и превосходящий», — заявил он по итогам совещания с Трампом в Белом доме.

Мэттис не уточнил, о каких именно вариантах он доложил Трампу, но из его комментариев следовало, что они обсудили все – от демонстрации силы, включая пролет над полуостровом бомбардировщиков США, до последнего военного плана уничтожения вооружения КНДР и ликвидации руководства республики. Шеф Пентагона отметил, что США «не стремятся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи», оговорившись при этом, что у Вашингтона «есть много вариантов, как это сделать».

3 сентября в КНДР заявили об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет. По данным Reuters, речь идет об усовершенствованном ядерном заряде. Ранее президент США не исключил возможности нанесения удара по КНДР. Отвечая на вопрос журналиста о планах атаковать Северную Корею, Трамп заявил: «Посмотрим».