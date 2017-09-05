Первый замминистра энергетики Текслер проходит свидетелем по делу Улюкаева

Первый замминистра энергетики России Алексей Текслер проходит свидетелем по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в размере $2 млн.

«Текслер является свидетелем по делу, но вызовет ли его гособвинение на допрос в суд, нам неизвестно», - сказала адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе.

5 сентября в Замоскворецком суде Москвы прошло заседание по делу Улюкаева. Во время него было раскрыто содержание переговоров между Улюкаевым и главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, он требовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение Минэкономразвития о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Улюкаев якобы угрожал создать препятствия для деятельности нефтяной компании, используя служебные полномочия. Он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам Улюкаев вины не признает.