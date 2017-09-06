Reuters сообщило о решении ЕС продлить санкции в отношении России

ЕС 14 сентября может продлить санкции, введенные в отношении России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

Источники «РИА Новости» и «Интерфакс» ранее также об этом сообщали. «Это планируется сделать на заседании совета по внутренним делам 14 сентября. Техническая работа уже идет, на этой неделе решение должно пройти через [комитет постпредов] Coreper, а к 14 сентября все должно быть готово для принятия советом», - заявлял европейский дипломат.

Речь идет о санкциях, которые были введены против 153 человек и 40 юрлиц. Санкции будут продлены до середины марта, уточняет Reuters.