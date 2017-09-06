В Москве во время любительского матча скончался испанский футболист

Футболист испанского происхождения скончался во время любительского матча в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Поступила информация о том, что по адресу Лужнецкая набережная, д. 24, во время футбольного матча скончался один из игроков. По предварительным данным, он имеет испанское подданство», - заявил источник.

«Во время любительского футбольного матча одному из игроков стало плохо. Вызванные врачи пытались его спасти, но он умер в автомобиле cкорой помощи, предварительно, от остановки сердца», - уточнил он.

Погибшим оказался 21-летний уроженец Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи. «В Москве он был студентом РУДН, проживал в общежитии при университете», - добавил источник.