Собянин сменил руководителя департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Гасана Гасангаджиева руководителем столичного департамента ЖКХ.

«Принять Гасангаджиева Гасана Гизбуллаговича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.

Ранее Гасангаджиев работал генеральным директором АО «Мосгаз».

Должность руководителя департамента ЖКХ Москвы занимал Павел Ливинский. Правительство решило рекомендовать его на должность генерального директора «Россетей».