Постпред США при ООН пригрозила КНДР уничтожением

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что «если Северная Корея продолжит это безрассудное поведение, если Соединенные Штаты будут защищаться или защищать своих союзников каким-либо образом, Северная Корея будет уничтожена».

Хейли отметила, что Вашингтон исчерпал все дипломатические возможности урегулирования северокорейской проблемы. «Мы хотели быть ответственными и использовать любую дипломатическую возможность, которая только возможна. Если это не работает, генерал Мэттис позаботится об этом», — сказала Хейли в интервью CNN.

11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций в отношении КНДР. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное 3 сентября.