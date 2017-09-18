У здания суда под Одессой возникли беспорядки

Беспорядки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов возникли возле здания Ильичевского городского суда в Одесской области.

Митингующие бросали в полицейских бутылки с водой, палки и пытались прорвать оцепление. Правоохранители массово применили слезоточивый газ.

Активисты возводят баррикады из подручных средств для блокировки выезда от здания Ильичевского городского суда. Они хотят помешать вывезти на автобусе фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 г. в Одессе.

Ранее Ильичевский городской суд признал невиновными пятерых обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 г. (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины - массовые беспорядки).