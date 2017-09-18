Суд в Москве отклонил иск племянницы Валленберга к ФСБ

Мещанский суд Москвы отказался удовлетворить иск родственников шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ России с требованием предоставить информацию о его судьбе после ареста в 1945 г.

«Суд решил: в удовлетворении исковых требований Мари Эльсы Дюпюи отказать в полном объеме», - огласила решение судья.

Валленберг - шведский дипломат, спасший жизнь десяткам тысяч будапештских евреев в последний год Второй мировой войны, был арестован советскими властями в 1945 г.

По официальной версии российского правительства, он умер в 1947 г. в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда.

В октябре 2016 г. семья Валленберга и группа исследователей из Raoul Wallenberg Research Initiative (RWI-70) представили российским властям официальный каталог открытых вопросов по делу шведского дипломата, однако власти отказали в доступе к архивам.