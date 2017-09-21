Суд арестовал первого фигуранта дела о поджоге машин у офиса адвоката Учителя

Хамовнический суд Москвы заключил под арест до 11 ноября первого фигуранта уголовного дела о поджоге машин возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя, передает ТАСС. Им оказался безработный уроженец Иркутска Александр Баянов, передает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Баянова меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 ноября», - огласила решение судья.

В суде он признал свою вину. «Преступление я совершал», - сказал он. Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее заявляла, что по делу были задержаны четыре человека, трем из них предъявлены обвинения.

11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката Учителя сгорели два автомобиля. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).