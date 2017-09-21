Представители коалиции США и российские военные провели переговоры по Сирии

Представитель международной коалиции во главе с США Райан Диллон рассказал о встрече с российскими военными. Представители коалиции обсудили с российской стороной ситуацию в Сирии, меры по предотвращению вооруженных конфликтов в регионе, передает «РИА Новости».

«Это была встреча лицом к лицу», - сказал он. По его словам, российская сторона показала карты, графики того, где меры по предотвращению конфликтов будут предприниматься. Такие материалы были показаны для того, чтобы «во-первых, не стрелять непреднамеренно друг по другу, и, во-вторых, сфокусироваться на борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая группировка), а в-третьих — чтобы мы могли продолжать поддерживать наши силы на земле с воздуха, чтобы они могли сражаться с ИГ», — сказал он.

Диллон не стал уточнять, где именно и при каких условиях проходила встреча. Однако он отметил, что, возможно, в этом же месте пройдет следующая встреча. «Близость разных сил в Сирии лишь повышает необходимость обсуждения мер по предотвращению конфликтов», — сказал он.

По его словам, теперь стороны поддерживают три линии прямой телефонной связи для предотвращения различных инцидентов в Сирии.