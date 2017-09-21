США подготовили новую стратегию взаимодействия с Россией

Советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер заявил, что американская администрация приготовила стратегию взаимодействия с Россией. Об этом он сообщил в четверг в эфире телеканала CNN.

Он отметил, что в отношениях с Россией необходимо выполнять три вещи. Во-первых, по словам Макмастера, США должны противодействовать «их дестабилизирующей роли».

Во-вторых, продолжил он, Штаты обязаны предотвратить конфликт с Москвой.

В-третьих, сказал Макмастер, «мы хотим найти области сотрудничества, где мы может работать вместе в наших взаимных интересах».

По его словам, в последние годы «Россия автоматически делает все», что подрывает интересы США и их союзников. «Это действительно глупо. Мы должны быть готовы работать вместе в ключевых областях», - заключил советник.