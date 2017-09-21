Минюст обвинил Совет Европы в давлении на Россию по делу Навального и Офицерова

Минюст России считает политизированным решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), признавшего постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Навального и Офицерова не исполненным Россией. Российское ведомство считает данное решение попыткой повлиять на российские власти в предвыборный период. Об этом говорится на официальном сайте Минюста.

«Содержание и редакция итогового решения КМСЕ по делу Навального и Офицерова свидетельствуют не только о необоснованном выходе КМСЕ за пределы своей компетенции, но и демонстрируют явную политизированность и предвзятость подходов к доводам российской стороны», - отмечается в сообщении.

В заявлении российского ведомства говорится, что такое отношение комитета рассматривается как «попытка недобросовестного использования конвенционного механизма и рабочих органов Совета Европы для оказания политического давления на российские власти в предстоящий электоральный период».

Решение вопроса об исполнении Россией постановления ЕСПЧ по делу Навального и Офицерова состоялось 21 сентября в ходе заседания КМСЕ.