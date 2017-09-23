Более 100 стран поддержали идею ограничить право вето в СБ ООН

Министр иностранных дел Лихтенштейна Аурелия Фрик сообщила, что идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживают более ста государств.

С такой инициативой выступила Франция в 2013 г. «Ответ на эту инициативу был исключительным. На данный момент 114 государств, малых и больших, от всех регионов мира, подписались под ней, включая большинство нынешних членов Совета Безопасности», — сказала Фрик, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

В Москве считают эту инициативу неприемлемой. Сейчас правом вето в СБ ООН обладают пять постоянных членов — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Ранее 128 из 193 государств подписали декларацию о реформе ООН, предложенную президентом США Дональдом Трампом. В число стран, не подписавших декларацию, входят Россия, Китай и Франция.