В КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4

На территории КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщает Китайский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 0 км. Как пишет агентство «Синьхуа», землетрясение могло стать результатом ядерных испытаний. «Ренхап» предполагает, что оно имеет природный характер.

Радиационный фон в Приморском крае, который граничит с КНДР, остается в норме, сообщили в Примгидромете. Специалисты проводят измерения ежечасно.

Накануне КНДР пригрозила испытаниями сверхмощной водородной бомбы в Тихом океане. Таким образом в Пхеньяне отреагировали на слова президента США Дональда Трампа в ООН о готовности «полностью разрушить» КНДР.