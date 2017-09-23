Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Мексике

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает национальная сейсмологическая служба в Twitter. Подземный толчок зафиксирован в 7.52 по местному времени.

Ранее на этой неделе в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его жертвами, по последним данным стали 295 человек. Об этом сообщил руководитель государственной службы защиты населения Луис Фелипе Пуэнте в Twitter.

По его данным, в Мехико погибли 157 человек, в штате Морелос — 73 погибших, в Пуэбле — 45, в штате Мехико — 13, в Герреро — 6, в Оахаке — 1.