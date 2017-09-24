Лавров заявил о необходимости «срезать лишний жирок» с ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости срезать набранный ООН лишний «жирок», но так, чтобы не задеть живой организм организации.

«То, что в ООН есть лишний "жирок", — это давно не новость. Но нужно подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний "жирок" во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена», — заявил Лавров в эфире НТВ.

Он добавил, что каждая страна хочет каким-либо образом участвовать в работе ООН. «Это абсолютно объяснимое желание. Поэтому, когда мы будем этот "жирок" срезать, как бы нам не задеть живой организм организации», — заключил министр.

Ранее 128 из 193 государств подписали декларацию о реформе ООН, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Россия, Китай и Франция подписывать не стали.