Явка на выборах в Германии к середине дня составила 41%

К 14.00 по местному времени (15.00 мск) явка на парламентских выборах в Германии составила 41,1%. В 2013 г. к этому времени проголосовали 41,4% избирателей.

Избирательные участки закроются в 18.00 по местному времени (19.00 мск). В выборах участвуют 42 партии, барьер для прохождения в парламент составляет 5%.

Главными соперниками являются Социал-демократическая партия Германии и альянс Христианско-социального союза и Христианско-демократического союза, возглавляемого канцлером Ангелой Меркель.