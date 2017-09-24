На выборах в Германии побеждает партия Меркель

По данным экзитполов, на парламентских выборах в Германии лидирует альянс Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель. За альянс ХСС/ХДС проголосовали 32,5%. В 2013 г. альянс набрал 41,5%, сообщает Deutsche Welle.

Главный конкурент партии Меркель Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 20% голосов вместо 25,7% в 2013 г. Отмечается, что это худший результат СДПГ за всю историю.

На третьем месте партия «Альтернатива для Германии» с 13,5% голосов. Также порог в 5%, по данным экзитполов, преодолели Левая партия (9%), Свободная демократическая партия (10,5%) и «Союз 90 / Зеленые» (9,5%).