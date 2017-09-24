Меркель заявила о намерении формировать правительство

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности формировать правительство. «Союз ХДС/ХСС — самая сильная партия и мы намерены формировать правительство», — сказала Меркель после объявления данных экзитполов. При этом канцлер отметила, что альянс рассчитывал на лучший результат.

По данным экзитполов, альянс Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС) набрал 32,5%. За Социал-демократическаю партию Германии проголосовали 20% избирателей. На третьем месте партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 13,5% голосов.

Меркель назвала вызовом приход в бундестаг АдГ. «Настоящим испытанием стал приход АдГ в бундестаг. И мы проведем тщательный анализ, так как мы собираемся отвоевать голоса избирателей, голосовавших за АдГ», — сказала она.

Также порог в 5%, по данным экзитполов, преодолели Левая партия (9%), Свободная демократическая партия (10,5%) и «Союз 90 / Зеленые» (9,5%). Обновленный состав бундестага сформирует новое правительство и выберет нового канцлера.