Шакро Молодой в суде не признал вину в вымогательстве

Криминальный авторитет Захар Калашов (Шакро Молодой) отказался в суде признать вину в вымогательстве, которое стало причиной стрельбы у столичного ресторана Elements в декабре 2015 г., передает «Интерфакс».

«Обвинение понятно. Вину не признаю», - сказал он во время первого слушания дела по существу в Никулинском суде Москвы.

Другие 11 фигурантов дела также отказались признать вину. Среди них Андрей Кочуйков (Итальянец), строители - Николай Николаев, Савелий Гоновичев и Герсон Гамидов, замдиректора ЧОП «Защитник» Александр Голубев, вице-президент Союза десантников России Батыр Бекмурадов, а также сотрудники ЧОПа Алексей Максимов, Зелимхан Патиев, Вадим Прохоров и Ян Сорокин.

Также под домашним арестом находится экс-сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД полковник Евгений Суржиков. В ходе разбирательства суд должен решить вопрос о заочном рассмотрении дела убитых во время стрельбы Филиппа Домаскина и Алексея Китаева.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой, в целях получения имущества, в особо крупном размере).