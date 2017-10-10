Минобороны опубликовало видео ударов по опорному пункту ИГ в Меядине

Минобороны России сегодня опубликовало видео с беспилотников, на котором зафиксировано уничтожение опорного пункта боевиков запрещенной в России группировки ИГ. По данным военных, объект удара находился в сирийском городе Меядин - это крупный населенный пункт на Евфрате, расположенный в 30 км от отбитого ранее сирийскими правительственными силами Дейр-эз-Зора.

«ВКС России продолжают уничтожение боевиков ИГ, вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор из западных районов Ирака», - говорится в подписи к видео. На нем видно уничтожение строений, сооружений и одного танка ИГ.

Всего Россия за сутки нанесла 182 авиаудара в Сирии по боевикам ИГ, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В результате удара российских ВКС в районе города Меядин уничтожено более 70 боевиков. Утром во вторник он сообщил, что ВКС России уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ: источников для финансирования закупок оружия и для вербовки наемников у ИГ в Сирии не осталось.