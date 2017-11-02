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Троллейбусы в Астрахани приостановили из-за долгов

Работа троллейбусов в Астрахани приостановлена на неопределенный срок из-за долгов за электричество Автобусно-троллейбусного предприятия (АТП) и износа контактных сетей.

«Автобусно-троллейбусное предприятие действительно обесточено. Причина - долги за электроэнергию, а также критический износ контактной сети и тяговых подстанций. Безопасно эксплуатировать электрооборудование предприятия сейчас невозможно, поэтому выпуск троллейбусов на линию прекращен. Точно не можем сказать, на какой срок приостановлена работа троллейбусов», - уточнили в администрации.

Троллейбус в Астрахани был запущен к 50-й годовщине Октябрьской революции - 5 ноября 1967 г. Таким образом, электротранспорт в Астрахани закрыт в год своего 50-летия.

По информации областного правительства, на линии работали семь троллейбусов. Состояние контактной сети - более 52 км - «оставляет желать лучшего», необходима замена 27,8 км троса несущей подвески, опор контактной сети, капитальный ремонт 12 трансформаторов. На содержание парка из регионального бюджета необходимо 50 млн руб. Работники АТП уведомлены о предстоящем сокращении (более 40 человек являются пенсионерами).

В администрации Астрахани утверждают, что троллейбус городу не нужен. «Троллейбусы не выходят на линию уже три дня, при этом никакого транспортного коллапса нет, скорее всего, троллейбусы будут заменены автобусами средней вместимости, маршруты будут сохранены», - сказал представитель администрации. В будущем Астрахань закупит 20 автобусов средней вместимости на газомоторном топливе.

Прокуратура области уже начала проверку по факту отсутствия на линии троллейбусов. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено исполнению трудового законодательства на предприятии.

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