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Минобороны обвинило США в создании в Сирии незаконной базы для боевиков

В Сирии в районе Эт-Танфа США незаконно развернули военную базу где собирают оппозиционные режиму Асада отряды из местных боевиков, утверждает Минобороны России. Появление базы и запрет приближаться к ней на расстояние ближе 55 км лишило гуманитарной помощи расположенный рядом лагерь беженцев «Эр-Рукбан». Тяжелую гуманитарную ситуацию в этом палаточном лагере подтверждают беженцы, покинувшие район Эт-Танфа, говорится в пресс-релизе ведомства. В лагере остаются десятки тысяч сирийцев.

Ссылаясь на сирийские источники, Минобороны рассказало, что американские военные советники развернули рядом с «Эр-Рукбаном» лагерь, «в который съезжаются боевики бандформирований из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни». Из них формируется Национальная сирийская армия, основой которой Минобороны называет группировки «Джейш Асуад Аш-Шаркия» («Восточные львы»), «Куват Шахид Ахмад Абду» и «Лива Шухада Аль-Карьятейн» (Бригада шахидов «Аль-Карьятейна»). Российские военные отмечают, что стоимость найма боевиков в каждый отряд определяют американские советники, торгуясь с полевыми командирами. «В результате разница в доходах боевиков разных банд даже одной группировки может отличаться многократно», - объясняет Минобороны.

По данным министерства, из-за разногласий о деньгах 29 октября у лагеря беженцев боевики разных группировок устроили бой. В перестрелке погибли 13 беженцев и еще больше 20 человек были ранены пулями. «При этом никакой медицинской помощи раненым беженцам американской стороной не оказывалось. Фактически, все пострадавшие обречены на гибель», - говорится в пресс-релизе. Минобороны называет действия США и возглавляемой ими международной антиигиловской коалиции в районе Эт-Танфа «грубейшим нарушением международного гуманитарного права».