СМИ: в Сирии правительственные войска окружили последний оплот ИГ в стране

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СМИ назвали причину пожара в одном из зданий СВР в Москве

Возгорание в одном из зданий Службы внешней разведки (СВР) в Ясенево предположительно произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в кабельном коллекторе, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

По информации источника, в момент возникновения пожара в коллекторе находились трое рабочих.

Ранее в пресс-службе управления МЧС по Москве заявили, что в коллекторе могли находиться люди. «Приняты все меры по спасению возможно находящихся там людей и тушению пожара», - отметили в ведомстве.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах заявил, что причиной возгорания могло быть короткое замыкание. «Огонь распространился на 10 погонных метров», — уточнил он.