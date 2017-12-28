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Кремль объяснил противоречия в выводах спецслужб и Путина о теракте в Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин квалифицировал взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» как теракт, хотя спецслужбы в среду опровергали это.

«Там были использованы поражающие элементы. Ну и в любом случае это террористический акт», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Рассказать подробнее о полученной президентом информации, на основе которой был сделан вывод о теракте, Песков отказался, переадресовав вопросы спецслужбам.

Первоначальный отказ спецслужб признать случившееся в Петербурге терактом в Кремле их недоработкой не считают, сказал Песков: «Какие-то новые детали постоянно поступают, анализируются и на их основании делаются заключения».

Песков также назвал некорректной постановку вопроса о том, что Петербург стал более уязвимым. «Вы знаете, что терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире, и, к сожалению, это явление, с которым нужно бороться, не переставая, и в борьбе с которым нужно применять усилия всех стран мира», - сказал пресс-секретарь президента.

В среду, 27 декабря, в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в камере хранения магазина. Погибших нет, 13 человек пострадали. Компания Х5 Retail Group, которой принадлежит сеть «Перекресток», пообещала усилить меры безопасности в своих магазинах и оказать помощь пострадавшим.

Следствие квалифицировало взрыв в супермаркете как покушение на убийство двух и более человек, возбудив уголовное дело по соответствующей статье. Рассматриваются разные версии, отмечало Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Детали оно не уточняло. В четверг Владимир Путин на встрече с офицерами, воевавшими в Сирии, назвал произошедшее в Петербурге терактом.

Это уже второй теракт в Петербурге с начала года. 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. Погибли 16 человек. СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».

После взрыва в Петербурге госпитализированы 10 человек