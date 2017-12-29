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МИД России исключил возможность массовой депортации северокорейских рабочих

Россия не будет насильно высылать северокорейских рабочих из страны, заявил посол российского МИДа по особым поручениям Олег Бурмистров. При этом он подтвердил, что Россия будет работать над приведением в порядок системы контрактов. «Но никакой массовой депортации не может быть», - подчеркнул Бурмистров в интервью «РИА Новости».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в России сейчас работают около 35 000 северокорейских рабочих, что подрывает эффективность санкций в отношении КНДР.

Бурмистров в интервью заявил, что Россия не хочет играть роль посредника между США и КНДР. «Это непривычно для такой крупной страны, как Россия, просто выполнять роль почтальона, передатчика мыслей и идей. Нет, мы играем собственную роль – предлагаем обеим сторонам серьезно вчитаться и предъявить серьезные замечания по первому этапу нашей дорожной карты», – сказал посол.

На вопрос о том, может ли ситуация на Корейском полуострове обостриться еще больше, Бурмистров ответил: «Мы надеемся на то, что у США и их союзников хватит разума, по крайней мере на период, начиная с настоящего момента, то есть на период до Олимпиады, во время и после, не проводить того, чем они активно занимались в октябре-ноябре-декабре».