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Кремль рассказал об участии Березкина в разработке схемы репатриации капитала

Инициатива выпуска евробондов для российских бизнесменов формировалась в рамках Российского союза промышленников и предпринимателей, в том числе при участии Григория Березкина, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Березкин в процессе формирования инициативы тоже участвовал», – указал Песков.

Оценить отклик на предлагаемый финансовый инструмент со стороны бизнеса представитель Кремля отказался: «Ничего еще не запущено».

О том, что автором идеи выпустить валютные евробонды для анонимной репатриации капиталов российских бизнесменов, опасающихся санкций США, является владелец группы ЕСН и медиахолдинга РБК Григорий Березкин, сообщил Reuters со ссылкой на источник в одном из госбанков и двух собеседников в Минфине. То, что идея принадлежит Березкину, «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник.

Березкин заявил агентству, что участвовал в обсуждении идеи, но ее автором назвал Минфин. «Они ищут разные способы привлечения инвестиций. Сейчас весь мир конкурирует за капитал, и то, что Минфин делает шаги в эту сторону, подчеркиваю, по своей инициативе, – это колоссальный плюс, – сказал Березкин. – Мы в РСПП эту идею поддержали, и я был в числе тех, кто участвовал в ее обсуждении на разных уровнях, в том числе в правительстве».