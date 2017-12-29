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Власти Петербурга уточнили число пострадавших при взрыве в «Перекрестке»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина уточнила число пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток». По ее словам, количество пострадавших увеличилось до 18 человек.

«Остаются в стационарах: 9 человек. Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились ещё 4 пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток». После осмотра специалистами трое оставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы», - написала она в Twitter.

27 декабря в петербургском супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшедшего. Президент Владимир Путин 28 декабря заявил, что взрыв в магазине был терактом.