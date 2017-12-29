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Путин подписал закон о пожизненном заключении за вербовку террористов

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в УК в целях совершенствования мер противодействия терроризму, предусматривающий пожизненное заключение за вербовку и склонение к совершению теракта.

Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон делит террористические преступления на две категории, за которые предусмотрена разная ответственность.

Устанавливается наказание от 5 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет) за вербовку и склонение к публичным призывам или к оправданию терроризма, к захвату заложников, если в результате никто не погиб, к организации незаконного вооруженного формирования, захвату водного, воздушного судна или поезда, к незаконному обороту радиоактивных веществ и ядерных материалов, к хищению таких радиоактивных веществ и ядерных материалов, к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля, к насильственному захвату власти, к вооруженному мятежу, к нападению на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Более серьезное наказание (лишение свободы от 8 до 15 лет или пожизненное заключение) вводится за вербовку и склонение к совершению теракта, к прохождению обучения, как совершать теракты, к организации террористического сообщества, к организации деятельности террористической организации, к захвату заложников организованной группой и если это привело к гибели людей, к угону водного или воздушного судна, поезда для совершения теракта. Такое же наказание будет назначаться за вооружение или подготовку человека для совершения теракта.

Если вербовка во всех этих случаях была совершена с использованием своего служебного положения, то наказание предусматривается в виде лишения свободы от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. или пожизненного лишения свободы. Также вводится наказание за пропаганду терроризма в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 руб. либо лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Под пропагандой терроризма понимается "деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности".

«Одной из целей данных изменений является формирование негативного общественного отношения к любым действиям по подготовке терактов, которая является не менее опасным деянием, чем сам теракт», - сказал журналистам глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.